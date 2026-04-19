Ariete – L’energia oggi è sempre più alta: usatela al meglio per iniziare qualcosa che rimandate da tanto tempo.

Toro – La giornata vi invita a rallentare e ascoltare il corpo oltre alla mente. Non lo avevate mai fatto, vero?

Gemelli – Troppe opzioni sul tavolo confondono e basta. Scegliete una direzione e seguitela fino in fondo!

Cancro – Oggi un dialogo sincero scioglierà tutte le tensioni rimaste sospese in famiglia. Provateci!

Leone – Un progetto a cui tenete prenderà davvero forma solamente se lascerete un po’ di spazio anche agli altri.

Vergine – Anche se siete paranoici, ricordatevi che non tutto va controllato. A volte occorre fidarsi del flusso...

Bilancia – Una scelta rimandata da diverse settimane chiede finalmente una risposta sincera. Cosa aspettate?

Scorpione – Lasciare andare qualcosa che per voi ormai è solo un peso vi farà sentire più leggeri che mai. Vedrete...

Sagittario – Non sottovalutate i piccoli dettagli di una questione: fanno la differenza, specialmente nel vostro caso!

Capricorno – Un risultato sportivo concreto vi conferma che siete sulla strada giusta. Non mollate, avanti così!

Acquario – Il periodo vi porterà dei cambiamenti importanti, ma solo se accettate di uscire dagli schemi.

Pesci – Un’intuizione intelligente vi guida dritti verso una scelta audace. Seguitela e avanzate senza timore.

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