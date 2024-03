Cosa ci aspetta oggi, 18 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Avete i nervi a fior di pelle a causa di alcuni imprevisti sul lavoro. Non pensateci troppo, almeno a casa...

Toro: Cosa state aspettando? Lasciatevi andare e apritevi alle novità; non state a ragionare troppo su tutto...

Gemelli: La giornata si rivela ideale per completare un progetto impegnativo o dar vita a qualcosa di creativo.

Cancro: Se le cose non girano proprio come vorreste, fermatevi un attimo a riflettere e decidere sul da farsi, poi ripartite.

Leone: Potete contare su un’organizzazione ben congegnata, ma ora è importante puntare sulle innovazioni.

Vergine: La giornata di per sé non è esaltante, ma un po’ di monotonia ogni tanto non è da disprezzare. Pensateci.

Bilancia: Accettate il momentaneo blocco creativo e approfittatene per dedicare maggiori attenzioni a voi stessi.

Scorpione: Un regalo inatteso vi procurerà un gran piacere. Esprimete la vostra gioia condividendola con gli amici.

Sagittario: Optate per un proficuo silenzio, piuttosto che insistere dando vita a una serie infinita di polemiche, per stavolta.

Capricorno: Lavorerete nell’ombra, ma il modo in cui gestirete le cose segnerà molti punti a favore della vostra credibilità.

Acquario: L’analisi introspettiva porta alla luce desideri scaturiti direttamente dal cuore, su cui la testa non ha potere.

Pesci: Gli obiettivi a cui aspirate si vanno gradualmente avvicinando. È il momento di spolverare quella bella bottiglia...

