Cosa ci aspetta oggi, 18 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Giornata perfetta per riappacificarsi: oggi chiarite eventuali discussioni rimaste in sospeso con gli amici.

Toro - Nel momento in cui presentate le vostre idee, ricordatevi sempre di partire dai principali punti di forza.

Gemelli - Non date sempre tutto per scontato: spesso fare delle domande aiuta a cogliere nuove sfumature.

Cancro - Se avete già tante cose a cui pensare, non prendete altri impegni. Ogni tanto fa bene anche rifiutare...

Leone - Insultare qualcuno non serve e non fa bene nemmeno a voi. Siate più razionali quando volete fare una critica!

Vergine - Invece di aggiungere altre cose in agenda, sfruttate l’energia residua per finire quel che è rimasto in sospeso.

Bilancia - Se occorre riprogrammare un’uscita, non impuntatevi. Non c’è scritto da nessuna parte che va fatta oggi...

Scorpione - Non interpretate le reazioni degli altri attraverso ciò che fareste o sentireste voi. Non funziona così!

Sagittario - Quando si fanno le cose di fretta, è normale perdersi qualche dettaglio per strada. Andate con calma...

Capricorno - In questi giorni toccherà capire se avete speso troppo oppure se potrete concedervi qualcosa in più.

Acquario - Caratterialmente siete da sempre molto introversi, ma non chiudetevi a guscio. Spiegate come vi sentite!

Pesci - Prima di prendere una decisione, non c’è niente di male nel prendersi del tempo per valutare le opzioni.

