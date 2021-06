Cosa ci aspetta oggi, venerdì 18 giugno, secondo lo Zodiaco

Ariete – Una persona sembra non far altro che stuzzicarvi. Cercate di capire quale sia il motivo per cui lo sta facendo.

Toro – Se quel malessere persiste anche se le avete provate tutte, rifatevi vivi con il dottore per risolvere del tutto la questione.

Gemelli – C’è quella cosa che vi assilla e non vi lascia dormire la notte. Se ci pensate così tanto, allora buttatevi, coraggio!

Cancro – Iniziate a soffrire i primi caldi e non sapete come fare. Attrezzatevi di un piccolo ventilatore portatile al lavoro.

Leone – Vi sembra che più vi avvicinate alla realizzazione di un progetto, più si aggiungono altre cose da fare. Non demordete!

Vergine – È un momento in cui il nervosismo è alle stelle. Chiedetevi a cosa è dovuto per cercare di smorzarlo al meglio.

Bilancia – Sul lavoro state andando bene, ma state trascurando altri aspetti. Cercate di trovare un equilibrio che possa far contenti tutti.

Scorpione – Quella litigata proprio non ci voleva! Cercate di fare un mea culpa dei vostri errori per capire se la cosa è risolvibile.

Sagittario – I vostri cari sono sempre lì, al vostro fianco. Non vi stanno abbandonando, come qualche mala lingua cerca di farvi credere...

Capricorno – Siete sempre stati bravi nel vostro lavoro, ma oggi siete un po’ distratti. Prendetevi piuttosto una pausa per ricaricarvi.

Acquario – Oggi avete iniziato con una carica che non avevate già da un po’. Approfittatene per affrontare situazioni rimandate.

Pesci – Non siete proprio convinti che sia il momento giusto per fare quel lavoro in casa. Rifletteteci bene prima di buttarvi.

