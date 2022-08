Cosa ci aspetta oggi, 18 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: L’essere sempre così diretti e sinceri vi fa onore, ma a volte cercate di usare un po’ più di tatto per non ferire nessuno...

Toro: Il weekend si avvicina e con lui la difficile scelta: mare o montagna? Se non sapete decidervi, provate entrambi!

Gemelli: Essere a lavoro in questo periodo vi sembra una punizione immeritata. Forza, che le ferie sono in arrivo anche per voi!

Cancro: Siete degli inguaribili romantici, per voi ogni volta l’amore deve essere come quello di una commedia romantica...

Leone: Cercate di prendere le critiche come consigli costruttivi, invece che viverle sempre come affronti personali.

Vergine: Nella vostra vita sembra essere arrivata l’unica persona in grado di mandarvi in pappa il cervello...

Bilancia: L’estetica vi sta a cuore, ma puntate di più a vivere il momento invece di cercare sempre il selfie perfetto...

Scorpione: La vostra apparenza può intimidire chi non vi conosce, ma in realtà avete un cuore tenero e gentile.

Sagittario: Non pensate altro che a sole, mare e feste in spiaggia, per voi il rientro è ancora un miraggio molto lontano...

Capricorno: Essere onesti e diretti è un conto, ferire i sentimenti di chi vi sta intorno è un altro. Usate più diplomazia!

Acquario: Per voi essere le persone più uniche nella stanza è un dovere. Non sforzatevi troppo e restate sempre naturali!

Pesci: Chiudete con le persone che non hanno voglia di impegnarsi per capirvi, non meritano il vostro buon cuore.

© Riproduzione riservata