Cosa ci aspetta oggi, 17 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Acqua in bocca su un progetto che vi sta girando per la mente. Tenetelo in caldo per quando sarà il momento...

Toro: Partner incontentabile oggi: qualsiasi cosa gli proponiate, anche la più divertente, trova sempre una critica da opporvi.

Gemelli: Il giorno parte con una magnifica idea professionale, ma prima di parlarne agli altri, approfonditela voi stessi.

Cancro: Oggi in famiglia si parla anche di affari, meditate a lungo. Fate attenzione a non farvi ingolosire da cose futili.

Leone: Con un po’ di amabilità riuscirete a farvi perdonare del tutto il comportamento dei giorni scorsi. O provateci!

Vergine: Con spirito combattivo mettete in evidenza le vostre doti migliori: ottime prestazioni, fisiche, psicologiche e mentali.

Bilancia: Non avete mezze misure, ma se qualcuno oggi dovesse contrariarvi o mettervi i bastoni tra le ruote, trattenetevi.

Scorpione: Partner sentimentale dolcissimo, presente, sollecito. Vi starà accanto e vi aiuterà a vedere il buono che c’è in voi.

Sagittario: Siete persone rilflessive, e oggi la vostra testa viaggia sul filo delle considerazioni filosofiche più profonde.

Capricorno: Anche nelle coppie più affiatate arrivano dei periodi in cui bisogna ripensare i termini dell’intesa.

Acquario: Prestate attenzione al denaro, sia in entrata che in uscita: potrete spendere un po’ di più per qualche capriccio.

Pesci: Anche se la settimana è ancora lunga non vuol dire che non dobbiate svagarvi un po’. Lo sport è una valvola di sfogo.

