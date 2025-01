Cosa ci aspetta oggi, 17 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – In questi giorni bisognerebbe evitare i conflitti con il partner. Cercate di allentare la tensione.

Toro – Vi trovate di fronte a una porta sbarrata. Avete due soluzioni: buttarla giù o cambiare direzione.

Gemelli – La giornata è iniziata nel modo sbagliato. Una buona soluzione potrebbe essere una passeggiata serale.

Cancro – In questo periodo siete molto rigidi sulle vostre convinzioni. Accogliete anche il punto di vista degli altri.

Leone – Superate con il sorriso un piccolo conflitto emotivo che vi ha causato qualche malumore nei giorni scorsi.

Vergine – Volete centrare l’obiettivo che vi siete prefissati a ogni costo. Quindi eliminate le emozioni negative.

Bilancia – In questi giorni in amore dovete fare attenzione allo stato d’animo del partner. Non agite d’impulso!

Scorpione – Avete l’impressione che tutti intorno a voi riescano a raggiungere gli obiettivi. Non demoralizzatevi!

Sagittario – Una conoscenza imprevista o un nuovo hobby riaccende l’entusiasmo per la vita che mancava.

Capricorno – Date sempre troppa fiducia alle persone che vi circondano. Iniziate a essere più critici verso gli altri.

Acquario – In questi giorni siete particolarmente ispirati e avete mille idee. Perché non decidere di realizzarne alcune?

Pesci – Essere concreti è il vostro forte, ma in alcuni casi è meglio essere emotivi. Provate a esserlo ogni tanto.

© Riproduzione riservata