Cosa ci aspetta oggi, 16 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Ricordate: scegliere le parole giuste per esprimere alcuni concetti spesso si rivela l’arma migliore.

Toro – In questa giornata le vostre abilità potranno esservi utili anche in contesti in cui non le usate abitualmente.

Gemelli – Perché vi trattenete? Se sapete di conoscere a fondo un argomento, insegnatelo anche agli altri...

Cancro – I difetti che percepite in una persona possono essere assolutamente invisibili agli occhi degli altri.

Leone – Se avete dubbi con chi uscire stasera, chiedetevi quali sono le persone più interessanti che conoscete.

Vergine – Avete troppa rigidità nel vostro modo di fare. Provare dei nuovi metodi vi aiuterà a essere molto più elastici!

Bilancia – Se siete stufi delle solite attività, cimentatevi in un nuovo hobby: vi potrà aiutare a imparare una nuova skill.

Scorpione – Certe persone vedono tutto come grave o urgente. Dovreste trasmettere loro un po’ della vostra serenità...

Sagittario – Non dovete essere sempre al centro dell’attenzione. Ascoltate le storie che gli altri hanno da raccontare!

Capricorno – A volte collaborare con altri potrebbe rallentare le cose. In compenso, però, aiuta a risparmiare parecchie energie.

Acquario – Avete la tendenza a comprare sempre le cose più costose. A volte però la parsimonia è necessaria.

Pesci – Non partite con l’idea che sia tutto noioso. Quell’attività che tanto odiate oggi si potrebbe rivelare divertente!

