Cosa ci aspetta oggi, 16 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Giornata piatta, verrete sopraffatti dalla pigrizia. Attenti agli sbadigli al lavoro, un caffè in più oggi è necessario.

Toro: Problemi di cuore all’orizzonte, ma il caos interiore verrà bilanciato da qualche successo al lavoro, complimenti!

Gemelli: Oggi sembra il giorno giusto per dedicarvi a quello sport che non avete mai tempo di iniziare. Pronti, carichi, via!

Cancro: Qualcosa vi distrae, un pensiero, un dubbio, una paura. Respirate profondamente e affrontatelo con calma.

Leone: Questa giornata vi sorride. Ricordatevi di non sottovalutare la stanchezza e gli arretrati. Fate un piano di lavoro.

Vergine: Oggi il vostro buonumore potrebbe venire stravolto dalle incombenze. L’impegno di ieri verrà ben ricompensato.

Bilancia: Dispenserete consigli preziosi ma, ancora una volta, sarete voi a non riuscire a fare chiarezza tra i vostri problemi...

Scorpione: Troverete le risposte che state cercando. Oggi le soluzioni vi capiteranno sotto gli occhi e sarà impossibile evitarle!

Sagittario: Questo pomeriggio vi attende qualche bella soddisfazione. Vi meritate quel regalo che avete addocchiato da un po’!

Capricorno: Dovete mollare la presa, non potete essere l’unica persona a lottare in questa situazione.Vi farà male a lungo andare...

Acquario: Non potete non fidarvi di nessuno, dovete provare ad aprirvi un po’ di più. Per lo meno con quella persona che ci tiene.

Pesci: Cosa vi aspettate da questa giornata? Potreste provare a lasciarvi sorprendere da voi stessi e dai vostri amici veri.

