Come sarà la giornata di oggi? Ecco cosa dicono le stelle!

Ariete: Smettetela di chiedere sempre scusa anche quando non è necessario. Aumenterà un pochino la vostra sicurezza.

Toro: Non abbiate paura di esagerare in dolcezza. Avete un dono straordinario che può far felice qualcuno.

Gemelli: Non esistono emozioni da bandire. Ascoltatele e cercate di capire che cosa vi stanno comunicando di voi stessi. Una fatica?

Cancro: Che siete testardi lo sanno tutti. Forse però in questo caso sarebbe saggio ascoltare il consiglio di chi ne sa...

Leone: Non c’è bisogno che facciate finta di provare qualcosa che non provate. Siate onesti e clementi con voi stessi.

Vergine: Aprirvi con il partner su questa cosa che vi fa soffrire vi costerà un pochino, ma potreste rimanere sorpresi...

Bilancia: Piantatela di cercare il colpevole in ogni situazione. A volte non esiste, altre è semplicemente inutile.

Scorpione: Dopo una vita di ferite siete ben corazzati, non c’è che dire. Eppure qualcuno in grado di sciogliervi il cuore esiste...

Sagittario: Non siate i soliti irrazionali. È vero che alcuni sentimenti vi tormentano da giorni: passo dopo passo capirete.

Capricorno: Ricordatevi di tirare fuori le vostre migliori risorse quest’oggi, un’occasione preziosa altrimenti potrebbe sfuggirvi!

Acquario: Avete pensato e ripensato al da farsi, ma come sempre la soluzione migliore è cominciare ad agire. Coraggio!

Pesci: Di certo la strada non è in discesa, ma provate a pensare alla prospettiva quando arriverete sulla cima. Spettacolare.

