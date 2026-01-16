Cosa dicono le stelle per il 16 gennaioLa giornata segno per segno
Ariete_Qualcuno vi offre la possibilità di partecipare a un’impresa proficua e stimolante. Vi sentite pronti?
Toro_La relazione cresce, si consolida e vi rende felici. Investire il vostro tempo sta finalmente portando risultati!
Gemelli_Non mancano le occasioni per appagare le vostre ambizioni. Seguite l’istinto per valutare le migliori.
Cancro_Il buonumore esalta la vostra socievolezza portandovi a fare nuovi incontri. Abbiate fiducia in voi stessi.
Leone_Non siete mai stati briosi e ottimisti come in questo periodo. Approfittatene per avviare un progetto.
Vergine_Dubbi e risentimenti per questioni professionali rischiano di mettere in crisi un rapporto di amicizia...
Bilancia_Tenete saldo il baricentro e non raccogliete le provocazioni che giungono dai colleghi invidiosi.
Scorpione_Intraprendere un nuovo corso di studi può essere la svolta che state cercando, ma scegliete bene!
Sagittario_Vi vengono sottoposte iniziative avvincenti e idee intriganti, ma fate ancora fatica a lasciarvi andare.
Capricorno_Le malelingue provano a mettere zizzania nella sfera sentimentale, ma il rapporto sarà più forte e avrà la meglio.
Acquario_La tenacia sarà vostra alleata nel perseguire un obiettivo che inseguite da tanto. Dopo, datevi tregua.
Pesci_Di fronte a voi comincia a prendere forma una nuova prospettiva lavorativa che finalmente vi rende sereni.