Ariete_Qualcuno vi offre la possibilità di partecipare a un’impresa proficua e stimolante. Vi sentite pronti?

Toro_La relazione cresce, si consolida e vi rende felici. Investire il vostro tempo sta finalmente portando risultati!

Gemelli_Non mancano le occasioni per appagare le vostre ambizioni. Seguite l’istinto per valutare le migliori.

Cancro_Il buonumore esalta la vostra socievolezza portandovi a fare nuovi incontri. Abbiate fiducia in voi stessi.

Leone_Non siete mai stati briosi e ottimisti come in questo periodo. Approfittatene per avviare un progetto.

Vergine_Dubbi e risentimenti per questioni professionali rischiano di mettere in crisi un rapporto di amicizia...

Bilancia_Tenete saldo il baricentro e non raccogliete le provocazioni che giungono dai colleghi invidiosi.

Scorpione_Intraprendere un nuovo corso di studi può essere la svolta che state cercando, ma scegliete bene!

Sagittario_Vi vengono sottoposte iniziative avvincenti e idee intriganti, ma fate ancora fatica a lasciarvi andare.

Capricorno_Le malelingue provano a mettere zizzania nella sfera sentimentale, ma il rapporto sarà più forte e avrà la meglio.

Acquario_La tenacia sarà vostra alleata nel perseguire un obiettivo che inseguite da tanto. Dopo, datevi tregua.

Pesci_Di fronte a voi comincia a prendere forma una nuova prospettiva lavorativa che finalmente vi rende sereni.

© Riproduzione riservata