Cosa ci aspetta oggi, 16 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Sembra che chi vi sta intorno non riesca a cogliere tutte le vostre sfumature. Che siano ancora troppo nascoste?

Toro: La vostra testardaggine potrebbe addirittura generare ammirazione in qualcuno ma non vi porterà a ciò che volete...

Gemelli: Avete bisogno di qualcuno al vostro fianco che vi aiuti a ricentrarvi, a stabilire delle priorità che vi donino serenità.

Cancro: Fra le vostre migliori qualità c’è la capacità di sorprendersi per la bellezza delle cose più semplici. Non perdetela!

Leone: Attenzione agli sgarri eccessivi: solo una dieta sana ed equilibrata vi restituirà la vostra proverbiale vitalità.

Vergine: Rimandate da troppo tempo una decisione importante per il vostro futuro...è il momento di seguire il cuore.

Bilancia: Non lasciate che l’opinione altrui influenzi la vostra. Chiedetevi quali tematiche per voi sono negoziabili e quali no.

Scorpione: Dopo mesi intensi e di duro lavoro, finalmente riuscite a vedere la vetta. Ora che siete in cima potete godervi la vista!

Sagittario: State pagando il prezzo di un grossolano errore ai danni del partner. Parlategli apertamente, la sincerità aiuterà.

Capricorno: Ultimamente qualcuno in ufficio vi sta dando del filo da torcere. Non lasciate che vi vengano messi i piedi in testa.

Acquario: Ci sono alcune passioni che avete sepolto da anni in un cassetto. Rispolveratele e vi sentirete ringiovaniti.

