Cosa ci aspetta oggi, 15 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Per questa sera non fate programmi. Lasciate che le cose vadano, la vita ha le sue strade per trovarvi e regalarvi piccole gioie.

Toro – Sapete ascoltare sempre molto bene prima di dire che cosa pensate. Qualcuno lo apprezzerà senza darlo a vedere...

Gemelli – L’insicurezza non vi lascia pace e i problemi familiari sembrano non lasciarvi nemmeno quando uscite. Oggi un po’ di autoironia!

Cancro – È sempre la stessa storia, quando si tratta di parlarne vi chiudete nel silenzio. Eppure qualcuno riuscirà a fare breccia in voi...

Leone – Vorreste sempre consigliare il meglio agli altri. Ma hanno la loro testa, rispettateli e state a vedere. Vi sorprenderanno!

Vergine – Quanta serenità sapete dare agli altri solo il cielo lo sa, anche in questo tempo difficile. Ma qualcuno vi ringrazierà oggi...

Bilancia – Dicono che parlate troppo. Scherzano, ma un po’ vi feriscono. Oggi guardate questa vostra capacità e siatene fieri.

Scorpione – Il fine settimana è qui. Lasciate che il lavoro sia solo la parte di un giorno fatto per vivere le relazioni al massimo.

Sagittario – Sognare vi piace moltissimo, ma la vita non sembra essere tanto gentile. Occhi bene aperti sull’amicizia di sempre!

Capricorno – Se tutto andasse come l’avevate programmato sarebbe una bella fregatura: nessuna sorpresa. Ora lasciatevi stupire...

Acquario – La voglia di stare insieme non vi abbandona. Fate un passetto e vedete che succede, come si dice “se son rose fioriranno”...

Pesci – Quello che avete vissuto potrebbe impedirvi di essere felici. Ma dipende da voi. Esprimete il desiderio di vivere a pieno!

