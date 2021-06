Cosa ci aspetta oggi, 15 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – In certi casi, l’unica soluzione possibile sembra essere sbatterci la testa contro. Forse capirete che serve più prudenza.

Toro – In questi giorni state chiedendo alle persone che vi stanno intorno più attenzioni, che però non vi vengono rivolte. Pazienza!

Gemelli – Lo stress sembra non voler passare. Non accanitevi su certe situazioni, di certo non servirà per riuscire a risolverle.

Cancro – Un evento imminente vi rende irrequieti. Non serve agitarsi, ma godersi il momento. Solo così sarete meglio disposti.

Leone – Siete molto indecisi ultimamente. Ciò che dovete fare è trovare il giusto equilibrio tra mente e cuore. Provateci!

Vergine – Mantenete la positività che caratterizza queste vostre giornate. E occhi ben aperti sulle opportunità in arrivo!

Bilancia – Di recente sopportate meno, non solo certe situazioni ma anche certe persone. È colpa degli altri o anche vostra?

Scorpione – È inutile chiedere agli altri consigli se in realtà dentro di voi avete già deciso. Siate più sicuri di voi stessi e procedete.

Sagittario – Siete molto concentrati sul vostro lavoro e tutti gli altri campi della vostra vita ne stanno un po’ risentendo. Attenti.

Capricorno – L’irritabilità non vi aiuta a superare gli ostacoli. Fate un bel respiro profondo e convincetevi che avete tutti gli strumenti utili.

Acquario – Colleghi e capi si stanno accorgendo del vostro recente brio. Non perdete l’equilibrio e continuate a cavalcare l’onda.

Pesci – C’è una persona a voi particolarmente vicina che si sente un po’ trascurata. Ogni tanto guardatevi anche un po’ intorno.

© Riproduzione riservata