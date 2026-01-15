Cosa dicono le stelle per il 15 gennaio 2026La giornata segno per segno
Ariete – Nonostante gli avvertimenti, alla fine fate sempre di testa vostra.State attenti a non rompervela!
Toro – “Occhio per occhio, dente per dente”, ma a volte è meglio lasciar correre e perdonare chi vi fa un torto.
Gemelli – La vostra attitudine curiosa vi porta a esplorare nuovi hobby e interessi, seguite questo istinto!
Cancro – Questa settimana non è iniziata nel migliore dei modi, ma una piccola sorpresa vi illuminerà la giornata!
Leone – Il vostro carisma è innegabile, ma attenzione a chi potrebbe invidiarvi. Mai sottovalutare il malocchio.
Vergine – Un evento spiacevole vi porta a riflettere sui vostri piani futuri: cambiare idea non è una debolezza, anzi.
Bilancia – A volte, si sa, sembra che le sfortune capitino tutte insieme. Tenete duro, arriveranno tempi migliori.
Scorpione – Piccole soddisfazioni sul lavoro renderanno questa giornata piacevole, godetevi i frutti del vostro impegno.
Sagittario – La vostra vivacità vi fa amare da tutti. Se ogni tanto anche voi vi sentite tristi, non fatene un dramma.
Capricorno – La vostra precisione maniacale vi rende popolari sul lavoro, ma attenti a non stressarvi troppo.
Acquario – Oggi vi sentite distratti, non fate altro che immaginare il prossimo viaggio. Meglio pensare al lavoro!
Pesci – Ma quanto è bello quando una persona vi capisce senza bisogno di tante parole? Non sottovalutatelo.