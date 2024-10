Cosa ci aspetta oggi, 13 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La pazienza vi aiuta a sopportare questo periodo difficile: ne uscirete egregiamente, non temete...

Toro – Ambizioni, progetti, desideri. Tutto si confonde mentre cercate di fare ordine nella vostra vita...

Gemelli – Siete pieni di allegria in questi giorni e non vi spiegate il perché. Niente domande: gustatevelo e basta.

Cancro – Questa settimana non riuscite a trovare un momento per mantenervi attivi. Può capitare, non disperate!

Leone – Ci sono tanti sogni che avete lasciato chiusi nel cassetto: perché provate a realizzarli finalmente?

Vergine – La stanchezza si sta accumulando in ogni centimetro del vostro corpo. Non è il caso che vi riposiate?

Bilancia – Siete rimasti delusi da una relazione e ora ripartire non è facile. Occhio a non tirare i remi in barca, però...

Scorpione – Avete così tanti pensieri per la testa che vi sembra che tutto stia andando a rotoli. Ma è davvero così?

Sagittario – Dedicarvi alla cura della casa non vi dispiace, peccato però che non abbiate mai tempo, non è vero?

Capricorno – Avete sempre amato i film sentimentali, ma finché restate chiusi in casa a guardarle non diventeranno realtà...

Acquario – In queste settimane siete piuttosto tesi. Le persone non possono fare a meno di notarlo e a voi dispiace...

Pesci – Ultimamente oscillate fra l’ottimismo e il pessimismo come se fossero la stessa cosa. Questione di umore...

