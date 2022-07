Cosa ci aspetta oggi, 13 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - In questo periodo avete la lamentela facile. Cercate di distaccarvi da chi porta negatività nella vostra vita e ne gioverete.

Toro - Sul lavoro siete delle ottime guide per i nuovi arrivati: pazienti, professionali e comprensivi.

Gemelli - È vero, il bel tempo vi fa venir voglia di scappare lontano e fare un bagno di sole, ma il dovere chiama e voi risponderete.

Cancro - A volte agite con un po’ troppa leggerezza, è vero, ma non permettere agli altri di giudicarvi come poco assennati...

Leone - La vostra ironia fa sempre ridere amici e colleghi ma è bene rispettare i momenti di serietà senza attirare l’attenzione.

Vergine - Cercate di essere più tolleranti: non sempre la vostra opinione è quella più razionale, pensateci un po’ su.

Bilancia - Non saltate a conclusioni affrettate, spesso la realtà non è come sembra. Invece, lasciate agli altri il tempo di spiegarsi.

Scorpione - Oggi qualcuno in ufficio cercherà di richiamare la vostra attenzione su un errore passato. Non evitate il confronto.

Sagittario - Chi vi giudica non conosce la vostra vera essenza. Dimostrate che le apparenze ingannano, sempre!

Capricorno - Non vi piace chi, pur non conoscendovi, si prende fin da subito troppe confidenze. Cercate, però, di non essere acidi.

Acquario - Oggi in ufficio avete interrotto più volte qualcuno che voleva solo esprimersi. La prossima volta cercate di ascoltare.

Pesci - E se il futuro non fosse come l’avete sempre immaginato ma ancora meglio? Dovete avere coraggio di crederci.

© Riproduzione riservata