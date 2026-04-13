Ariete – Comincia un’altra settimana e dentro di voi vi sentite energici e ottimisti: tutto merito della primavera!

Toro – La bellezza non è uno standard, ma dipende dagli occhi di chi guarda. Non ossessionatevi per l’aspetto fisico!

Gemelli – Si sa, aprile dolce dormire... ma non prendetelo troppo alla lettera! Oggi è lunedì, gambe in spalla!

Cancro – La vostra gentilezza è una caratteristica bellissima, ma attenzione a chi potrebbe approfittarsene...

Leone – Si apre una nuova settimana: sul lavoro, è arrivato il momento di accelerare e impegnarvi al massimo.

Vergine – Piccoli screzi di coppia rischiano di rovinarvi la giornata, meglio non pensarci e distrarsi con altre attività.

Bilancia – I vostri progetti per il futuro cominciano finalmente ad assumere concretezza, continuate su questa strada!

Scorpione – Ora che le giornate si fanno sempre più lunghe, perché non riordinare le idee con una passeggiata?

Sagittario – Il vostro entusiasmo è contagioso: sul lavoro, le vostre idee originali sono la soluzione per un vecchio problema.

Capricorno – L’amore, per voi, è spesso difficile: perché non vi lasciate guidare dalle emozioni ogni tanto? Provate!

Acquario – La vostra mente vaga tra meravigliose fantasie... ma la realtà vi chiama! Rimanete con i piedi per terra.

Pesci – Voi e il lunedì non riuscite proprio ad andare d’accordo... una serata rilassante vi aiuterà a riprendervi.

© Riproduzione riservata