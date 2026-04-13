Cosa dicono le stelle per il 13 aprileLa giornata segno per segno
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Ariete – Comincia un’altra settimana e dentro di voi vi sentite energici e ottimisti: tutto merito della primavera!
Toro – La bellezza non è uno standard, ma dipende dagli occhi di chi guarda. Non ossessionatevi per l’aspetto fisico!
Gemelli – Si sa, aprile dolce dormire... ma non prendetelo troppo alla lettera! Oggi è lunedì, gambe in spalla!
Cancro – La vostra gentilezza è una caratteristica bellissima, ma attenzione a chi potrebbe approfittarsene...
Leone – Si apre una nuova settimana: sul lavoro, è arrivato il momento di accelerare e impegnarvi al massimo.
Vergine – Piccoli screzi di coppia rischiano di rovinarvi la giornata, meglio non pensarci e distrarsi con altre attività.
Bilancia – I vostri progetti per il futuro cominciano finalmente ad assumere concretezza, continuate su questa strada!
Scorpione – Ora che le giornate si fanno sempre più lunghe, perché non riordinare le idee con una passeggiata?
Sagittario – Il vostro entusiasmo è contagioso: sul lavoro, le vostre idee originali sono la soluzione per un vecchio problema.
Capricorno – L’amore, per voi, è spesso difficile: perché non vi lasciate guidare dalle emozioni ogni tanto? Provate!
Acquario – La vostra mente vaga tra meravigliose fantasie... ma la realtà vi chiama! Rimanete con i piedi per terra.
Pesci – Voi e il lunedì non riuscite proprio ad andare d’accordo... una serata rilassante vi aiuterà a riprendervi.