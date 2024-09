Cosa ci aspetta oggi, 12 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Sostenuta dalla fantasia e da una forte energia, la creatività vi aiuta ad esprimere il vostro potenziale.

Toro: Coltivate gli spazi extra lavorativi per rilassarvi, specialmente se ci sono dei contrasti con i colleghi.

Gemelli: Sul fronte famiglia e carriera non c’è tregua, ma se sarete lungimiranti i contrasti dureranno poco.

Cancro: Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale vi lascerete andare a confidenze molto intime.

Leone: Sono in arrivo incontri che vi doneranno l’energia per uscire a fare scampagnate lontano dalla città.

Vergine: È possibile che dobbiate aiutare qualcuno: fatelo senza vantarvi né farvi pregare. La ricompensa arriverà.

Bilancia: L’ambito familiare vive un momento sereno, le coppie fanno grandi progetti e si realizzano nel modo sperato.

Scorpione: In amore, un calcio al passato è quello che farebbe al caso vostro, ma è più facile a dirsi che a farsi...

Sagittario: Cos’è questa frenesia? Forse il tentativo di mettere ordine in ogni faccenda. Affrontate una cosa alla volta.

Capricorno: Siete in subbuglio, ma non esagerate a scoprirvi emotivamente. A volte il mistero può giovare alle relazioni.

Acquario: Le discussioni in famiglia sono all’ordine del giorno, ma per molti di voi non è una novità, anzi una consuetudine.

Pesci: I colpi di fulmine vanno a segno là dove meno ve l’aspettate. Tenete gli occhi ben aperti se volete approfittarne.

