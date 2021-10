Cosa ci aspetta oggi, 12 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Quando si parla di sentimenti, vi sentite molto vulnerabili. Con chi vi ama non dovete sempre mostrarvi imperturbabili...

Toro – Avete in mente un piano infallibile. Fermatevi un attimo, però: non vi sembra che vi obblighi a correre un pericolo inutile?

Gemelli – Quando qualcosa vi preoccupa non riuscite a pensare ad altro. Cercate di risolvere il problema per tornare a essere sereni.

Cancro – Il vostro umorismo a volte viene scambiato per superficialità. Calibratelo in base a chi avete intorno per evitare figuracce...

Leone – Vi sentite ancorati a parti del vostro passato che, però, vi stanno dando non pochi pensieri. Provate a lasciarle andare.

Vergine – Per voi le emozioni sono qualcosa di incomunicabile, chi vi sta intorno non riesce a leggervi. Perché non provare ad aprirsi?

Bilancia – Se aspettate il momento perfetto per buttarvi in una nuova avventura, rischiate di rimandare all’infinito. Provateci!

Scorpione – Per voi l’amicizia è un legame sacro e fate fatica a distaccarvi dalle persone alle quali tenete. A volte, però, è necessario...

Sagittario – Cercate, fra i luoghi del cuore, quello che più di tutti riesce a mettervi in contatto con la vostra anima, per ricentrarvi ...

Capricorno – Quali lezioni potreste dare oggi ai voi stessi di dieci anni fa? Pensate a tutto quello che avete imparato: potete rallegrarvi!

Acquario – Non sempre riuscite ad avere un’idea limpida dei sentimenti che provate per qualcuno. Oggi, però, il partner vorrà chiarezza.

Pesci – Cercate di mettere ordine non solo in casa ma anche fra i molti pensieri che affollano la vostra mente. Avrete maggiore lucidità.

© Riproduzione riservata