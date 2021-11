Cosa ci aspetta oggi, 12 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Tanti desideri vi affollano il cuore. Quale sarà quello più importante? Non fate confusione, una cosa alla volta e tutto si dispiega...

Toro - Cercate di andare alla radice del problema. Se il nodo non si scioglie, chiedete aiuto. C’è qualcuno pronto a non lasciarvi...

Gemelli - Se tutto fosse semplice la vostra vita sarebbe solo noia: cavalcate le difficoltà lasciando che il vostro bel cuore le trasformi.

Cancro - Vi impegnate tanto e non vi rendete conto che vi dimenticate di vivere le piccole gioie della vita. Ma così vi perdete il bello.

Leone - Pensate che le persone vi giudichino continuamente, ma vi siete mai chiesti se il vostro non sia solo un abbaglio?

Vergine - I vecchi tempi un po’ vi mancano, come farli tornare? Fate qualche bel progetto con chi vi è più caro, tornerà quel sapore.

Bilancia - Avete passato una vita ad appoggiarvi agli altri, ora la vostra indipendenza scalcia. Occhio però a non rifuggire i legami...

Scorpione - Gli amori passati possono anche fare capolino, ma non significano niente. Le emozioni sono fragili, l’amore una scelta forte.

Sagittario - A volte vi sentite divisi e vi chiedete quando, finalmente, troverete pace. Forse dovete soltanto trovare una strategia...

Capricorno - Avete un talento naturale nel dimenticare alcune cose, come se non vi interessassero. Basterebbe un filo di impegno in più.

Acquario - La lotta interiore che vivete da anni forse vuol dire qualcosa. Attenti a non darle troppo gioco, ascoltatevi a piccole dosi.

Pesci - Ci sono momenti in cui le emozioni vi sorprendono, non ci siete abituati. Lasciate che vi guidino, non siete i tipi da sbandate!

