Ariete – Sistemate oggi i conti che avete in sospeso, per ritrovare un po’ di pace andata persa. Un piccolo sforzo...

Toro – Qualcuno interrompe i vostri momenti proficui? Dire un “no” in più, qualche volta, è sano. Fatelo!

Gemelli – Oggi optate per una tregua: la relazione con il partner ne beneficerà. Poi risolverete tutto quanto.

Cancro – Lasciatevi cullare dai sentimenti, ma senza indugiare troppo. Oggi il cuore sarà più sensibile agli eventi.

Leone – Forse non sarete perfetti, ma almeno siete felici. Smettete di sentirvi meno degli altri per cose stupide.

Vergine – A ogni errore vi sembra caschi il mondo? Oggi la parola d’ordine sarà: terapia d’urto. Non tiratevi indietro!

Bilancia – L’equilibrio in questo periodo non è il vostro forte, ma oggi ritroverete un pizzico di inaspettata stabilità.

Scorpione – Una situazione complicata si sta sciogliendo, ma attenti a non fare il passo più lungo della gamba.

Sagittario – Essere modesti non vi appartiene, ma la vostra esuberanza potrebbe ferire. Raddrizzate il tiro!

Capricorno – Avete il cielo dentro: in questo momento qualsiasi sogno vi sembra possibile. Niente azzardi...

Acquario – Poche cose sono davvero convenienti: per voi, l’amore è una di queste, ma siete una mosca bianca.

Pesci – Troppi ostacoli all’orizzonte. State già pensando di abbandonare la strada intrapresa? Pensateci due volte.

