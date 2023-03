Cosa ci aspetta oggi, 12 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Non vedete l’ora della primavera ma ancora non trovate il tempo per fare una passeggiata. Fatevi un regalo!

Toro - Curate le amicizie, c’è qualcuno là fuori che ha bisogno di voi! Forse rimetterle in piedi sarà tosta, ma poi...

Gemelli - Tanti ricordi del passato affiorano in questi giorni spaventandovi sul futuro. Riportate al cuore cose belle...

Cancro - Ogni tanto sospendere il giudizio su vicende che non conoscete vi farebbe bene per non intristirvi troppo.

Leone - Avete sempre l’impressione che gli altri vi giudichino. Non è che usate lo stesso metro con loro? Pensateci...

Vergine - Il desiderio di realizzazione non sempre ha come meta la felicità. Avete tutto, ma ancora vi manca qualcosa...

Bilancia - Vi piacerebbe potervi dedicare un momento di cura della pelle ma non trovate il tempo. Una proposta in arrivo!

Scorpione - In questi giorni è importante che vi prendiate del tempo per voi stessi, altrimenti rischiate di esplodere.

Sagittario - C’è una parte di voi che teme fortemente alcune emozioni che potreste provare. Iniziate a parlarne...

Capricorno - “Resta per sempre come sei”, una frase sentita e risentita, ma dovete fare i conti con la realtà. Si cambia!

Acquario - La situazione complicata che state attraversando non significa per forza la fine di tutto. Abbiate fiducia.

Pesci - Diverse situazioni inattese stanno scombinando i vostri progetti. Quant’è difficile perdere il controllo...

