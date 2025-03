Cosa ci aspetta oggi, 12 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Troverete in un’amicizia di lunga durata un porto sicuro per esporre tutti i vostri dubbi.

Toro: Riprendere ex novo un’amicizia che avevate a scuola non sempre è una buona idea, rifletteteci...

Gemelli: Gioirete presto per una lieta novella data da un vostro famigliare: a breve saprete di cosa si tratta...

Cancro: Coprite troppo un collega distratto e pasticcione. Lasciate che si prenda le sue responsabilità.

Leone: Non avete ancora completato la to do list di questa settimana? Respirate e fate una cosa alla volta.

Vergine: Vedrete una storia che vi appassionerà al punto da ispirarvi un’idea da buttare giù con carta e penna...

Bilancia: Avete ancora troppi dubbi sulla vostra frequentazione, cercate di capire se ne vale davvero la pena...

Scorpione: Più andate a fondo e vi impegnate, più i risultati arrivano e vi soddisfano. Traslatelo su ogni fronte!

Sagittario: Rivedere vecchie foto vi ha sempre fatto sentire nostalgici dei viaggi fatti. A quando il prossimo?

Capricorno: Riprendere le redini della vostra vita partendo dal lavoro è fattibile, ma non strafate.

Acquario: L’amore è ballerino e siete sempre meno convinti della vostra relazione? Fate chiarezza nel vostro cuore.

Pesci: Iniziare un diario per trascrivere ricordi e sentimenti provati potrebbe essere un buon punto d’inizio!

