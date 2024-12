Cosa ci aspetta oggi, 12 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Evitate di arrampicarvi sugli specchi per avere sempre ragione nelle discussioni con il partner o gli amici...

Toro: Omettere qualcosa all’interno di una conversazione non è come mentire. Ma come vi sentite a riguardo?

Gemelli: Tutti sembrano avere uno scopo preciso da perseguire nella vita, mentre voi no. Non sentitevi in difetto...

Cancro: Ritroverete presto ciò che temevate di aver perso, ancora prima di dimenticarvi cosa state cercando...

Leone: L’amicizia per voi è un legame sacro, ma ultimamente l’avete trascurato. Radunate il vecchio gruppo!

Vergine: Vi ricordate ogni singolo dettaglio del passato ma non quello che vi ha detto ieri il partner...

Bilancia: Bilanciare impegni lavorativi e famigliari diventa più difficile, ma non è un’impresa impossibile.

Scorpione: Mentire al partner non è una cosa che vi si addice. Che è successo? Guardate meglio dentro di voi...

Sagittario: Ultimamente la tranquillità in amore non è di casa. Pensate a un gesto romantico per riavvicinarvi al partner...

Capricorno: Pensate di dover dare il 100% in ogni cosa che fate, ma tendete a prendere troppo a cuore ogni cosa...

Acquario: Avete bisogno di un’attività creativa per alimentare la vostra vena creativa. Mai pensato alla pittura?

Pesci: Inizierete presto a sentire il bisogno di ampliare la rete di amicizie. Che aspettate a farlo?

