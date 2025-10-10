Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete – Una scintilla al lavoro potrà presto trasformarsi in un fuoco. Osate, ma sempre con equilibrio...

Toro – In questa giornata fate molta attenzione agli impulsi in arrivo: scegliete con calma, non con la fretta.

Gemelli – Una notizia inaspettata vi cambierà la prospettiva su qualcuno o qualcosa. Ascoltate senza reagire subito.

Cancro – Una persona del passato riappare magicamente: chiarite le faccende rimaste in sospeso, se serve.

Leone – Alcune volte dimenticate che non tutto si conquista con forza. In certi casi serve semplicemente ascoltare...

Vergine – Qualcosa si sblocca grazie a un gesto gentile fatto nei vostri confronti. Non sottovalutatelo!

Bilancia – Qualcosa non va in famiglia? Tenete presente che una scelta affettiva richiede sincerità, non perfezione.

Scorpione – In questo periodo qualcuno vi osserva con grande interesse: rimanete autentici e non siate strategici.

Sagittario – Non serve cercare la libertà altrove, perché la si può trovare anche dentro i confini. Ci avevate mai pensato?

Capricorno – Una nuova idea nata quasi per gioco può diventare presto qualcosa di più. Lavorateci su e vedrete!

Acquario – Un’intuizione insolita quest’oggi sarà la vostra arma vincente. Sfruttatela a pieno e agite immediatamente.

Pesci – Per chi è in coppia l’amore chiede fiducia, non controllo. Lasciate fluire tutto con meno pressioni.

© Riproduzione riservata