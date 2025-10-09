Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Oggi siete davvero pieni di energia: usatela al meglio per risolvere ciò che rimandate da troppo tempo.

Toro: Arrivano finalmente tutte le risposte che aspettavate. Avete visto? La pazienza ha dato i suoi frutti!

Gemelli: Parole e nuovi contatti vi aprono delle strade inattese. La chiave è sempre e solo una: la comunicazione.

Cancro: In questa giornata le emozioni vi guidano, ma ricordatevi di non farle decidere al posto vostro...

Leone: Un’occasione professionale merita un po’ di coraggio. Andate per la vostra strada, ma con la testa giusta.

Vergine: Ordine e metodo in questa giornata vi premiano. Lasciate comunque spazio anche all’imprevisto.

Bilancia: Oggi vi sentite confusi? Ricordate che il vostro equilibrio è - e sarà sempre - un faro per chi vi sta accanto.

Scorpione: Forse non vi accorgete di quanto siate magnetici con le persone. Usate il vostro potere con discrezione...

Sagittario: Un invito inaspettato e un viaggio non programmato accendono il vostro entusiasmo. Accettate subito!

Capricorno: Il lavoro chiama a gran voce, ma anche il cuore reclama il proprio spazio. Equilibrate il più possibile.

Acquario: Cambiare è la vostra più grande forza. Fatelo anche questa volta, ma ascoltando qualche consiglio.

Pesci: In questo periodo vi sentite più sensibili del solito. Proteggetevi senza chiudervi troppo in voi stessi.

