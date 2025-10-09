Niente da fare per The Vice e il suo carismatico frontman, Vincenzo Tocco di Samatzai.

Non è bastato il balletto apotropaico che invocava il potere dell'unanimità: la band non riesce a superare lo scoglio dei secondi Bootcamp di X Factor e non andrà a rinfoltire la già nutrita schiera dei sardi passati alle Last Call, l'ultimissima fase prima dei Live in onda a partire dal 23 ottobre. Gruppo che conta il sinnaese eroCaddeo, il batterista di Arborea Mattia Pilloni con i Plastic Haze e l'ivoriana-cagliaritana Sakina Sanogoh.

Troppo brutale il meccanismo introdotto quest'anno, ossia l'obbligo appunto dei quattro sì dei giudici. Che con i The Vice, ahimé, diventano quattro no. L'altra volta piacquero con “Let’s Dance” di David Bowie - con il sempre presente portafortuna del fenicottero rosa -, stasera hanno chiuso in bellezza la lunga puntata con "Ballo, ballo" di Raffaella Carrà.

Giacca multicolor e ciuffo alla Elvis, Tocco, pianista e compositore, assieme ai quattro colleghi ha elargito comunque brillantezza e simpatia: tutti in piedi all'arena e anche i quattro giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Francesco Gabbani si sono scatenati. Per poi emettere, però, il fatale e incontrovertibile verdetto.

Ma i The Vice non mollano: evidente sui social che questo inciampo li ha tutt'altro che frenati. Non hanno mai smesso di suonare in giro per Milano, la città che - dopo Londra - hanno scelto per farsi le ossa con open stage e concerti in festival, circoli e locali.

© Riproduzione riservata