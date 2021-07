Cosa ci aspetta oggi, 10 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – A volte uno sguardo vale mille parole e voi lo sapete bene. I vostri occhi espressivi sapranno farsi riconoscere fra tanti...

Toro – Vorreste un amico a quattro zampe ma non potreste ospitarlo. Perché non fare del volontariato in un centro della zona?

Gemelli – A volte è meglio essere precisi e avere le idee chiare su cosa si cerca nella vita. Ci vuole il giusto tempo per pensarci, però.

Cancro – Quando una relazione arriva al capolinea è meglio prendere in mano la situazione piuttosto che lasciare che degeneri!

Leone – Cercate di non essere sempre così razionali: spesso anche l’istinto ha il suo peso nelle decisioni importanti...

Vergine – Presto sarà il vostro momento: anche se non lo amate, preparatevi a stare per un po’ sotto i riflettori per i vostri meriti!

Bilancia – Le finanze si esauriscono in fretta, ma non temete! Basterà tenere traccia delle spese con cadenza regolare per non sforare.

Scorpione – Un po’ di musica, qualche amico e qualcosa di buono da mangiare... È sabato anche per voi, godetevi una pausa!

Sagittario – Le fragilità non sono difetti, ricordatevelo sempre! Tutti hanno momenti no e non c’è nulla di cui vergognarsi.

Capricorno – Siete sempre stati bravi a fare di necessità virtù, ora è il momento giusto per sfruttare questa capacità a vostro vantaggio.

Acquario – Amate tutto ciò che è bello e raffinato: perché non passare un pomeriggio rigenerante in una pinacoteca?

Pesci – A volte vorreste tornare a fare i capricci come bambini... Siate un po’ più rigidi con voi stessi, sempre senza strafare.

© Riproduzione riservata