Che giornata sarà? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Concedetevi una pausa di relax e riflessione. Serata indicata per dedicarvi alla cura della vostra bellezza.

Toro: Ermetici non solo i vostri sentimenti e pensieri, ma anche i messaggi che lanciate agli altri.

Gemelli: Purtroppo sul lavoro vi toccherà fare buon viso a cattiva sorte ed andare avanti a testa bassa fino a stasera.

Cancro: Siete in stato di grazia sul fronte relazionale, ma state attenti a non spezzare il cuore a chi non lo merita.

Leone: Siate più pazienti in tutto, nell’aprirvi con le persone e nel muovervi sul lavoro. Arriverà il vostro momento.

Vergine: Confidenze, chiacchiere, risate e progetti importanti attireranno la vostra attenzione e quella del partner.

Bilancia: Siete single? Sarete attratti da una nuova conoscenza o da una storia d’amore intrigante.

Scorpione: Le idee maturate nei giorni scorsi prendono consistenza solo ora, nell’ottica di un avanzamento di carriera.

Sagittario: Se volete archiviare un comportamento sbagliato questo è il momento di far capire che siete pentiti.

Capricorno: Manca la tranquillità nel rapporto di coppia? La colpa è solo delle incomprensioni. Dialogate di più!

Acquario: La grinta non vi manca, l’intuito funziona al massimo. Usate queste qualità non solo sul lavoro.

Pesci: Arrendetevi alla tenerezza: se avete una bella storia d’amore in corso questa diventerà ancora più bella.

