"Buon Primo Maggio e buon concertone a tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso". È il messaggio postato in una storia di Instagram da Fedez.

Un messaggio che ha più di un che di sarcastico. Il riferimento del rapper appare chiaro: le polemiche del concertone 2021, quando fu protagonista di una lunga querelle con la Rai e con gli organizzatori, da lui accusati di averlo voluto censurare.

Per quanto riguarda l’edizione 2022, a dominare gli interventi extra-musicali sul palco allestito come da tradizione in piazza San Giovanni a Roma sono stati i temi del lavoro precario e anche la guerra in Ucraina, con molteplici appelli per la pace, anche sulle note dell’iconica canzone di John Lennon “Imagine”. La conduttrice Ambra Angiolini, inoltre, ha sfoggiato per l’occasione un maglione azzurro e giallo, colori della bandiera nazionale ucraina, spendendo, commossa, parole contro il conflitto.

Protagonista, però, è stata ovviamente la musica. Tra gli ospiti Marco Mengoni e Max Pezzali, entrambi alla loro prima volta in piazza San Giovanni, e poi Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Coez, Rkomi, Tommaso Paradiso, Willie Peyote, Fabrizio Moro, Enrico Ruggeri, Le Vibrazioni. Luca Barbarossa, Bandabardò e Cisco, Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Clementino e l'Orchestraccia e tanti altre voci note ed emergenti.

