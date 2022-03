È in programma per giovedì 7 aprile (alle 21) a Cagliari il “Concerto straordinario per la pace”, ideato e organizzato dal Teatro Lirico.

L’appuntamento viene proposto in un’unica serata che si terrà all’auditorium del conservatorio statale “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.

Un’occasione unica per riflettere, tutti insieme, sull’immenso valore della pace fra i popoli, grazie all’universale messaggio di fratellanza che proviene da immortali pagine di musica.

A guidare l’orchestra sarà Giuseppe Finzi, apprezzato direttore pugliese impegnato, in questo momento, a Cagliari nelle prove di “Ernani” di Giuseppe Verdi. Finzi già nel 2017 diresse, con grande successo di pubblico e critica, la prima europea di “La Ciociara” di Marco Tutino, per poi ritornare per un’applaudita serie di concerti e, la scorsa estate, per “La vedova allegra” di Strauss, a dirigere l’organico artistico completo dell’orchestra del Lirico.

Il programma musicale della serata prevede l’esecuzione di uno dei massimi e celebri capolavori musicali assoluti, la Quinta Sinfonia in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven e, dopo l’intervallo, le Sinfonie da Luisa Miller e Nabucco di Giuseppe Verdi, gli Intermezzi da L’amico Fritz e Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e la celeberrima Sinfonia da Guillaume Tell di Gioachino Rossini.

La serata è organizzata in collaborazione con il Comune di Cagliari e con il Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.

(Unioneonline/v.l.)

