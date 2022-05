Dopo l'orrendo litigio del marzo 2015 in Australia in cui, in un modo o nell'altro, Johnny Depp si ritrovò con la punta di un dito mozzata, l'attore di "Pirati dei Caraibi" e l'allora moglie Amber Heard "si innamorarono di nuovo". Lui si era disintossicato dalla droga e la coppia cominciò a fare progetti per il futuro tra cui "la possibilità" di avere bambini. Di lì a poco, però, tutto tornò come prima e peggio di prima, secondo la deposizione di Amber al processo per diffamazione che l'ex marito le ha intentato a causa di un articolo di opinione sul "Washington Post" in cui lei si era autodenunciata come vittima di violenza domestica pur senza fare il nome del suo aggressore.

Il processo è ripreso dopo una pausa di una settimana nell'aula del tribunale della contea di Fairfax, la stessa dove si stampa il quotidiano della capitale degli Stati Uniti.

Accolto da una folla di fan in estasi come ai tempi d'oro in cui era il divo più pagato di Hollywood, Depp ha lanciato baci in aria: "Sono tutti parenti".

In aula, tutt'altra musica: in una litania di violenze di tutti i tipi, tra sigarette spente sulla pelle, sganascioni, insulti verbali e lancio di oggetti, l'ex Jack Sparrow di Hollywood non ha fatto davvero una bella figura se si deve credere al racconto di Amber, che d'altra parte sarà messo in dubbio nelle prossime ore dal team legale di Depp che sta preparandosi a un feroce controinterrogatorio sugli ultimi, turbolenti mesi del matrimonio della coppia.

Ma intanto, il racconto compleanno degli orrori. "Johnny mi tirò addosso una bottiglia magnum di champagne", ha raccontato la Heard a proposito della festa per i suoi 30 anni nella primavera 2016. Depp, con la scusa di essere impegnato sul lavoro, era scomparso per giorni, “probabilmente a farsi di droga”, e alla serata del 21 aprile, nonostante le insistenze della moglie, non si era fatto vedere. Tornato a casa tardi, ci fu l'ennesimo litigio con tanto di “botte di tutti i tipi” e il lancio del bottiglione che atterrò su un quadro che a lei stava a cuore, lasciando un enorme buco nella tela. Meno di un mese dopo i due, almeno a parole, si erano riconciliati e il programma era di andare assieme al gala del Met ospiti di Ralph Lauren. Manco a dirlo, all'ultimo momento Johnny cancellò e Amber si presentò da sola alla festa, trovandosi per caso fianco a fianco a Elon Musk che era lì con la mamma. "Mi sembrò un gentiluomo", ha detto Amber in aula, aggiungendo che da lì in poi lei e il capo di Tesla e Space X diventarono "amici".

La Heard e Musk ebbero poi una breve relazione durante il divorzio da Depp finalizzato nel 2017, lo stesso anno in cui calò il sipario anche sulla storia con l'attuale uomo più ricco del mondo.

