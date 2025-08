A una settimana dal via, il Red Valley annuncia che il cast è completo. Ai “big” Max Pezzali, Fedez, Alan Walker, Sfera Ebbasta e Ghali, sul palco della Olbia Arena il 13 agosto i primi due e il 14 gli altri tre, e Anna, Lazza, Steve Aoki e Tony Effe il 15 e Guè, Irama e Salmo il 16, si sommano tanti altri artisti, come Fast Animals & Slow Kids, Gaia, Il Pagante, M¥SS Keta e Shablo.

Ma non solo. Attesi Rocco Hunt, Tommy Cash, Sarah Toscano, Settembre, DoDoJ, Jeson e Mamacita la prima serata, Shiva, Morad, Paky, Astro, Botteghi, Sally Cruz e Samuele Brignoccolo durante la seconda, Artie 5ive, Tony Boy, Faneto, Melons, Rrari Dal Tacco, Ludwig e Damianito la terza serata e Nerissima Serpe, Papa V, Fritu, Nko, Promessa e Silent Bob & Sick Budd nella quarta e ultima data della kermesse ferragostana, per un totale di oltre 40 artisti che si alterneranno a suon di pop, urban, rap e dance sulla scena della decima edizione – quarta consecutiva a Olbia – del festival crossover più grande d’Italia.

Una line up ricchissima caratterizza anche la quattro giorni di quest’anno, che dopo un 2024 con numeri da record punta a confermarsi come uno degli appuntamenti musicali più importanti del panorama nazionale. Nato nel 2015, il festival è cresciuto in maniera esponenziale con un’affluenza di 70mila persone nel 2022, 105mila nel 2023 e oltre 118mila nel 2024, diventando un solido punto di riferimento per gli amanti dei concerti e dei grandi eventi estivi. Il conto alla rovescia è iniziato: appuntamento dal 13 al 16 agosto a Olbia.

