Fra le serie televisive Netflix di maggior successo - capaci di accogliere sia i più nostalgici sia un pubblico tutto nuovo - non si può certo scordare “Cobra Kai”, spin-off esclusivo per la piattaforma streaming ispirato al classico degli anni ottanta “Karate Kid”. Rilanciando il boom dell’epoca per le arti marziali, fra musiche hard rock e un’estetica fortemente caratterizzante, giovani e carismatici protagonisti intrecciano le proprie storie personali coi personaggi originali del brand, fra cui gli immancabili Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, chiamati ancora una volta a confrontare le proprie abilità a suon di mosse speciali.

Data l’accoglienza di pubblico e critica estremamente positiva, segnando nell’agosto del 2020 il picco come serie Netflix più vista negli Stati Uniti, lo show ideato da Hayden Schlossberg vanta ben cinque stagioni. Con l’uscita degli ultimi episodi la fine dello scorso anno, i fan chiedono a gran voce notizie per una sesta carrellata di nuove puntate dopo il rinnovo avvenuto lo scorso gennaio. Vediamo perciò di fare il punto della situazione sulle informazioni in nostro possesso.

Innanzitutto sappiamo che la sesta stagione sarà l’ultima dello show televisivo; a confermarlo è stato il creatore della serie Jon Hurwitz, motivando questa scelta con un messaggio rivolto ai fan: «Non è stata Netflix a dirci che sarebbe stata l'ultima stagione, ma siamo stati noi. Volevamo da sempre chiudere Cobra Kai alle nostre condizioni e siamo grati di aver avuto questa opportunità. Ma questo non significa che abbiamo finito di raccontare storie nel Miyagiverse. Adoriamo questo mondo».

Al momento non disponiamo di trailer o immagini ufficiali all’infuori di un breve teaser uscito a gennaio per conto di Netflix, che pur non includendo alcuna reale anticipazione fa sentire la voce fuori campo di Johnny e Daniel, ancora una volta il motore portante degli eventi che andranno a susseguirsi. In più, nel corso del TUDUM 2023 - evento globale organizzato da Netflix che annuncia tutte le prossime novità in arrivo - è stata pubblicata una clip coi dietro le quinte della stagione finale, dove possiamo vedere il cast impegnato nella lettura del nuovo copione.

Ancora sprovvisti di una data d’uscita, sappiamo che la produzione avrebbe dovuto cominciate a maggio. Ma visto il recente sciopero WGA degli sceneggiatori, i programmi han subìto un temporaneo arresto e sono poi slittati fino all’inizio del prossimo anno, come confermato anche dallo showrunner Josh Heald.

Come già accennato, a favorire gran parte del successo è stato il brillante incastro tra vecchi e nuovi personaggi: con un cast che comprende gli storici William Zabka e Ralph Macchio ma anche il ritorno in grande stile di Martin Kove (John Kreese), Thomas Ian Griffith (Terry Silver), Sean Kanan (Mike Barnes) e Yuji Okumoto (Chozen Toguchi). Fra le giovani stelle torneranno sicuramente Xolo Maridueña - il Miguel Diaz anche apprezzato di recente nel cinecomic DC “Blue Beetle” - Mary Mouser (Samantha LaRusso), Tanner Buchanan (Robby Keene), Jacob Bertrand (Eli "Hawk" Moskowitz), Peyton List (Tory Nichols), Gianni DeCenzo (Demetri), Dallas Dupree Young (Kenny Payne), Joe Seo (Kyler Park) e Griffin Santopietro (Anthony LaRusso).

E a pensarci bene, molti archi narrativi rimangono ancora tutt’altro che conclusi: tra il nuovo nato della coppia Johnny-Carmen, Rob York che cerca di aiutare Kenny e lo scontro fra le scuole Miyagi-Do e Zanna D’Aquila intente a partecipare al più importante torneo di Karate del mondo.

Oltre al reboot del primo e leggendario “Karate Kid” in uscita il 7 giugno 2024, siamo certi che Jon Hurwitz manterrà la parola aprendo la strada ad ulteriori spin-off dopo la fine di “Cobra Kai”. Rimane solo da attendere le prossime novità su questo fantastico mondo che fa della disciplina, delle lotte personali e dei sentimenti il suo cavallo di battaglia.

Giovanni Scanu

© Riproduzione riservata