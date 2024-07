Non solo Tavolara. Atteso al festival gallurese del cinema venerdì, quando sarà proiettato sull’Isola, “Anna” continua a fare il pieno di riconoscimenti.

A Tavolara, dove sarà accompagnato dal regista Marco Amenta, il film sarà celebrato anche attraverso la consegna del premio Isolacinema 2024 all’attrice protagonista, la rivelazione Rose Aste. Ma, in contemporanea, “Anna” sarà presentato a Cagliari, giovedì (alla presenza di Amenta e Aste) e venerdì all’arena “Sa Manifattura” per la rassegna “NotteTempo”. E chissà che non ci scappi un altro premio.

Dopo quelli ottenuti a Venezia, Houston, Montpellier e Porretta Terme, il film di Amenta porta intanto a casa il riconoscimento per la migliore attrice a Tavolara: “Isolacinema” viene infatti assegnato ogni anno dagli organizzatori di “Una notte in Italia” a un(a) giovane artista che si è particolarmente distinto/a per l’intensità dell’interpretazione. «Rose Aste nel film “Anna” ha dato prova di una incredibile capacità interpretativa con un ruolo non facile, che presupponeva grande capacità di adattamento e un’abilità notevole a recitare in un dialetto che appare sempre spontaneo e mai forzato», è la motivazione del festival. «Notevole anche lo sforzo compiuto per entrare in empatia con gli animali che rappresentano un importante elemento del film, imparando anche tutte le azioni che il mestiere del capraro comporta».

Il tour di “Anna” in giro per i festival proseguirà all'estero: prossima tappa New York, ma anche Corsica, Grecia e Germania.

