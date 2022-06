A Tavolara l’ospite dell’ultima ora non manca mai, ma intanto tra i “big” spicca Silvio Orlando.

L’attore, a cui in occasione della 32esima edizione il festival del cinema dedica una serata d’onore, sarà sull’isola il 16 luglio per accompagnare il film “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo, girato nell’ex carcere San Sebastiano di Sassari e valso all’attore il David di Donatello.

Diretta da Piera Detassis e condotta da Geppi Cucciari, la kermesse si aprirà il 13 luglio, sempre nel segno della Sardegna, alla Peschiera di San Teodoro, con un’anteprima di “La terra delle donne” di Marisa Vallone, sceneggiato e interpretato da Paola Sini; a seguire “I Giganti” di Bonifacio Angius.

Il 14 luglio a Porto San Paolo sarà invece la volta del film “Settembre”, esordio alla regia di Giulia Steigerwalt alla presenza della cantante e attrice Thony, il 15, sull’isola di Tavolara, verranno proiettati il corto vincitore del premio David 2022 “Maestrale” di Nico Bonomolo e “Nostalgia” di Mario Martone, accompagnato da uno dei protagonisti, ovvero Francesco Di Leva.

Dunque il 16, sempre sull’Isola, la serata dedicata a Silvio Orlando e il film documentario “Una Squadra-Il Film”, con cui il produttore Domenico Procacci debutta alla regia. Chiude domenica 17 l’anteprima del nuovo film di Ivan Cotroneo “Quattordici giorni”.

Due le esposizioni previste nell’ambito della manifestazione: “Gassman 100”, nel centenario della nascita del grande attore, a San Teodoro e la mostra CikCiak, premio nazionale per fotografi di scena nella piazzetta Gramsci di Porto San Paolo.

