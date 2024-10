Tre film per raccontare, ciascuno con il proprio peculiare linguaggio, cosa succede agli uomini mentre fanno la guerra, cosa succede agli esseri umani in un conflitto permanente, cosa succede quando crediamo di essere in guerra con tutto, anche con i nostri luoghi, i nostri vecchi, il nostro tempo. Da mercoledì 23 ottobre a venerdì 8 novembre ritorna al Cinema Cityplex Moderno di Sassari la VI edizione di “Visioni Parallele – Corpo a corpo”, la rassegna cinematografica organizzata da Meridiano Zero con la direzione artistica della regista e artista Anna de Manincor.

Si inizia il 23 ottobre con “Green Border” che narra la crisi dei rifugiati al confine polacco. Alla proiezione sarà presente in videocall la regista polacca Agnieszka Holland, tre volte candidata all’Oscar e presidente di giuria quest’anno a Venezia.

Il 30 ottobre il regista Roberto Minervini introdurrà in videocall il suo film The Damned (miglior regia a Cannes nella sezione “Un Certain Regard”), ambientato durante la guerra civile americana.

Chiude la rassegna l’8 novembre, “Piccola Patria”, primo lungometraggio di finzione 8ambientato nel Nordest italiano) del documentarista Alessandro Rossetto, che sarà presente in sala per dialogare con il pubblico e con Anna de Manincor.

