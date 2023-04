È stata girata a Napoli e ha fatto innamorare l’Italia. E i giovanissimi, specialmente, hanno seguito i suoi episodi con il fiato sospeso.

Così per la fortunatissima fiction italiana Mare Fuori è arrivato anche il “Ciak d’oro”, il riconoscimento dedicato esclusivamente alle serie tv. Ad annunciare il traguardo è stata proprio Carolina Crescentini sul suo profilo Instagram, premiata per due delle sue interpretazioni: Boris in “Tutto chiede salvezza” e Paola Vinci, in Mare Fuori.

L’attrice romana, che ha vestito i panni della direttrice del carcere minorile di Napoli, oltre a svelare la vittoria come «Miglior serie under 30» (con il 63% dei voti) ha rivelato ai follower un’altra novità: la statuetta a Massimiliano Caiazzo come «Miglior attore under 30». E mentre i fan attendono i nuovi episodi, al Molo San Vincenzo le riprese per la quarta stagione sono già iniziate.

