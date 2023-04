Piero Chiambretti vince il secondo round con la giustizia.

La Corte di Appello di Torino ha ridotto da 3mila a 1.500 euro l'importo dell'assegno mensile da destinare alla figlia 11enne avuta dalla relazione (terminata alcuni anni fa) con la ex compagna, Federica Laviosa.

Nel 2022, in primo grado, il tribunale aveva invece confermato l'entità della somma.

«Non sono né entusiasta né deluso – ha commentato il conduttore – Queste sono sempre cose difficili, c'è di mezzo una bambina. Non c'è nulla da gioire». Chiambretti aveva chiesto una riduzione dell'importo (a 800 euro) affermando che i suoi introiti sono calati.

«Tutta questa storia – ha detto Laviosa al Corriere – nasce dal rancore che lui ha per me: me la vuole fare pagare, si vuole vendicare. Da quando ci lasciammo, sono stata sette anni single, pensando solo a mia figlia. Qualche anno fa, avevo trovato un fidanzato: e lui ha perso la testa».

«Ho sempre fatto tutto per lei, tutto il possibile per farla stare bene. La priorità è mia figlia», continua, negando di aver mai speso un centesimo per sé. E attacca ancora l’ex compagno: «Parliamo di una persona con un patrimonio sui 15 milioni di euro. E parliamo di sua figlia».

La donna sarebbe intenzionata a fare ricorso in Cassazione.

