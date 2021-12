L’addio a Raffaella Carrà e Franco Battiato, i Maneskin, ma anche il tennista Matteo Berrettini, gli Europei di calcio e Donnarumma, il premier Mario Draghi, lo Spid, il Ddl Zan. E i modi per prenotare il vaccino contro il Covid.

E’ quello che gli italiani hanno cercato su Google nel secondo anno segnato dalla pandemia, come si legge nel report diffuso come ogni anno dal motore di ricerca chiamato “Un Anno di Ricerche 2021”.

Nella lista delle parole più digitate dagli italiani negli ultimi 12 mesi ci sono quelle legate al mondo dello spettacolo e ai personaggi che ci hanno lasciato. Raffaella Carrà e Franco Battiato, il medico e fondatore di Emergency Gino Strada, l’etoile Carla Fracci, Milva la "rossa" della canzone italiana, ma anche l’ex concorrente di Amici Michele Merlo e l'attore Libero De Rienzo. E anche i Maneskin, trionfatori a Sanremo, all’Eurovision Song Contest e in ascesa rapidissima in tutto il mondo.

Non manca lo sport: tra le parole top gli Europei di calcio e il calciatore danese colpito da arresto cardiaco in campo Christian Eriksen, Champions League, Serie A, Roland Garros, Wimbledon e Matteo Berrettini. Tra i personaggi del 2021 che hanno segnato il picco di traffico sul motore di ricerca ci sono ancora tanti sportivi come Donnarumma, il portiere della Nazionale, ex Milan, ora al Paris Saint-Germain; il giovane tennista italiano Janik Sinner, la nuotatrice Federica Pellegrini, il velocista Marcell Jacobs medaglia d'oro alle Olimpiadi. E c'è la politica con l'attuale premier Mario Draghi e l'ex premier Giuseppe Conte.

C’è anche una lista tutta dedicata al Covid-19: contempla al primo posto Green pass, seguito da Prenota il vaccino anti-Covid, AstraZeneca, Coprifuoco, Zona arancione. Nella sezione “Come fare?” compare sempre Green Pass, vaccino e anche lo Spid. In quella “Cosa significa”, c'è Zona rossa rafforzata, endemico e Ffp2; ma anche transgender e Ddl Zan, il disegno di legge contro l'omotransfobia bloccato dal Senato poco più di un mese fa.

