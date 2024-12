Conto alla rovescia per il Capodanno vista mare di Olbia. Conti alla mano, la notte più lunga dell'anno sul molo Brin costerà un milione (più iva). Start alle 22:40, sul palco i Pinguini tattici nucleari: con oltre cinque milioni di copie vendute e il record di spettatori paganti per un singolo concerto con ottantamila persone presenti all'Arena di Reggio Emilia, a Olbia, quelli di Rubami la notte valgono 352mila euro e, per un'ora e mezza, traghettano il pubblico allo scoccare della mezzanotte. Per brindare all'anno che verrà, lo spettacolo pirotecnico sul Golfo della durata di un quarto d'ora e dal costo di 56mila euro.

A seguire fino alle prime luci dell'alba, l'inno all'estate dei BoomDaBash, il cui ultimo tour ha coinvolto fino a diecimila spettatori a concerto: ammonta a 143mila il cachet della band salentina. Quasi 70mila, il costo di vitto, alloggio e viaggi per i due gruppi musicali che, in totale, spostano una crew di circa sessanta persone. Imponente il piano di sicurezza e sanitario: cinque ambulanze e dieci soccorritori a piedi e più di ottanta operatori addetti alla gestione della security per un importo di oltre 77mila euro. Inoltre, per evitare il decongestionamento del traffico, sarà attivo un servizio navetta no stop che farà la spola tra i due parcheggi di scambio agli ingressi nord e sud della città e l'area dell'evento.

«Nonostante un Capodanno così attrattivo, questo, rispetto a quelli passati, è quello per cui il Comune ha impegnato meno risorse delle casse comunali grazie al contributo della Regione di 419mila euro, il finanziamento più cospicuo tra tutti i Comuni sardi che hanno partecipato al bando per gli eventi di Capodanno», ha detto l'assessore al Turismo e grandi eventi, Marco Balata. Ad Alghero sono andati poco più 390mila euro, a Castelsardo 320mila, a Sassari 213mila e a Cagliari 185mila.

