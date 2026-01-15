Un locale ormai punto di riferimento per la scena alternativa nel capoluogo, che prosegue la sua missione in questo 2026: alla terza data dall'inizio dell'anno, il Fabrik di Cagliari sfodera un'altra carta dal mazzo di proposte per gennaio, mettendo in campo una serata di metal duro e puro con le band Warpit e Midas' Progeny. L'appuntamento è fissato per le 21 di sabato 17 gennaio, in via Mameli 216.

Formati appena tre anni fa, i Warpit si compongono di musicisti dalla lunga esperienza: Andrea Orrù (voce), Pierluigi Piras (chitarra), Manolo Frau (basso) e Giacomo Macis (batteria). Traendo origine dalle idee di Piras, le sonorità si muovono negli ambiti metallici heavy e groove, con un occhio rivolto però alla musica tradizionale sarda e all'immaginario di un'Isola arcaica, in uno stile definito dallo stesso gruppo "nuragic metal".

Accanto alla tematica delle radici c'è però anche quella delle esperienze personali, traslate entrambe in musiche esplosive e testi di spessore: ne è un esempio l'extended-play omonimo uscito nel 2023 per l'etichetta romana The Triad Records.

Di ancor più recente creazione sono i Midas' Progeny, band che si muove invece verso lidi power metal, con le classiche tinte di velocità ritmica e grandiosità sonora, tra possenti giri di chitarra e cori epicheggianti. Il loro esordio è avvenuto lo scorso dicembre, al Metal Xmas organizzato dal Cueva Rock di Quartucciu.

