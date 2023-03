L’Auditorium del Conservatorio di Cagliari apre le sue porte agli amanti della musica di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’appuntamento con le sinfonie del genio di Salisburgo è per giovedì 30 marzo alle 19.30, in piazza Porrino 1. Per la “Stagione dei Concerti dei Docenti” andrà infatti in scena il concerto “Mozart - Sinfonie concertanti”, che vedrà protagonista l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Cagliari diretta dal maestro Sergio Monterisi.

Il programma musicale prevede l'esecuzione di: Ouverture da ll ratto dal serraglio K 384; Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra in Mi bemolle maggiore K 364; Sinfonia concertante per oboe, clarinetto, fagotto, corno e orchestra in Mi bemolle maggiore K 297B. «La serata – spiega il maestro Monterisi –, incentrata sulla produzione della prima maturità del compositore, si propone di presentare al pubblico le variegate possibilità espressive degli strumenti ad arco e a fiato dell'orchestra classica, impegnati in un ricco dialogo solistico nelle due Sinfonie concertanti, che saranno introdotte dalla brillante Ouverture della coeva opera Il ratto dal serraglio».

Sul palco l’esecuzione dei solisti: Salvatore Chierchia (oboe), Egidio Fabi (clarinetto), Efisio Lilliu (corno), Alessandro Mura (fagotto), Maria Elena Runza (violino), Dimitri Mattu (viola). La mattina del concerto, alle 10, sono previste le prove generali aperte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

