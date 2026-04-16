Una città che apre le porte ai visitatori, e le note che risuonano nei luoghi della storia: sabato e domenica, in coincidenza con la trentesima edizione di Monumenti Aperti nel capoluogo, andranno in scena ben quattro appuntamenti curati dalla Scuola Civica di Musica cagliaritana. Fra classica, moderna e jazz, gli interventi musicali diffusi accompagneranno il pubblico in un percorso attraverso epoche e sensibilità diverse, con protagonisti i giovani allievi dell'istituto.

Il primo incontro in programma avverrà sabato alle 12, nella sala settecentesca della Biblioteca di via Università, dove si esibiranno le classi di pianoforte classico e moderno e di chitarra. Nel pomeriggio invece sarà l'Auditorium Sergio Atzeni di piazzetta Dettori a ospitare il concerto delle classi di flauto e violoncello, per le 17. E giusto un'ora dopo, ci si sposterà alla Chiesa di sant'Avendrace, con l'incontro tra lo spazio sonoro e quello sacrale officiato dal Coro della Scuola Civica, sotto la direzione del maestro Giampaolo Zucca. Mentre domenica spazio al gran finale, alle 16:30 nella sala dei ritratti di Palazzo Siotto (in via dei Genovesi), con un'esibizione che porterà insieme le classi di pianoforte, canto moderno e musica d'insieme jazz.

Con il duplice obiettivo di valorizzare il patrimonio monumentale e offrire agli studenti un'occasione per trasformare i loro sforzi scolastici in esperienza viva, condivisa e pubblica, la partecipazione dell'istituto cagliaritano riflette ancora una volta la volontà di connettere formazione e territorio nell'espressione artistica individuale e collettiva.

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