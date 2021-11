Cagliari celebra la figura del grande chitarrista Mauro Giuliani con la seconda edizione dell’International Guitar Festival.

Giuliani, attivo in Italia e nella Vienna dell'Ottocento, amico di Beethoven, ha delineato con le sue opere musicali e con il suo metodo per chitarra le basi della strumento dei nostri giorni.

Autore del primo concerto per chitarra e orchestra che venne eseguito a Vienna in presenza dello stesso Beethoven, ha avuto anche rapporti con Gioacchino Rossini sfociati nella nascita di splendide pagine musicali ispirate alle opere del grande compositore pesarese.

Domenica 21 novembre alle ore 18.30 presso la sala Mini Max del Teatro Massimo, su iniziativa dell'Ente Concerti Sardegna con il patrocinio della Regione e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari guidato da Maria Dolores Picciau, si terrà l' anteprima del Festival con una serata chitarristica di grande rilievo.

Sul palco, nella prima parte, il chitarrista Simone Onnis erede del grande chitarrista venezuelano Alirio Diaz, di cui è stato assistente e partner in numerosi concerti in duo.

Di ritorno da un lungo tour durato sei mesi nel quale si è esibito nei più importanti festival Europei.

Simone Onnis è stato il primo sardo ad esibirsi presso la prestigiosa Carnegie Hall di New York, riconosciuta come la più importante sala da concerto di tutto il mondo.

Dopo l’intervallo sarà protagonista il Duo Cantiga fondato da Philippe Villa, vincitore di numeri concorsi internazionali e prestigiosi riconoscimenti tra cui la medaglia d'oro della città di Parigi e quello della Yehudi Menuhin Foundation nel 1992.

Acclamato dal pubblico e dalla critica internazionale come uno dei più raffinati interpreti della chitarra che, durante la sua lunga carriera concertistica, ha calcato i più importanti teatri del mondo si esibirà con la chitarrista russa Anastasia Maximkina, vincitrice di numerosi concorsi in Russia e della competizione francese “Ile de Roi”

La virtuosa moscovita ha conseguito un primo Master presso l’Istituto Ivanov di Mosca ed un secondo presso il Conservatorio di Mons in Belgio nella classe del chitarrista brasiliano Odair Assad.

Il Duo Cantiga è attivissimo con numerosi concerti in tutta Europa, nei quali affrontano un repertorio che dal periodo barocco arriva fino a quello Romantico, suonato su strumenti storici originali dei liutai Coffe, Goguette, Lacôte e Stauffer.

A gennaio, invece, prenderà il via il festival dal 21 al 23 gennaio 2022 con artisti di caratura internazionale tra cui Luciano Pompilio, Alessandro Deiana, e il grande violoncellista Franco Maggio Ormezowsky che si esibirà in duo con Simone Onnis in un programma di ampio respiro in cui è previsto il meraviglioso Arpeggione di Franz Schubert, in cui la parte del pianoforte viene in questo caso, affidata alla chitarra.

