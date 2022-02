Dopo l'acclamato debutto della scorsa estate al Parco della Musica, Jaume Santonja ritorna a Cagliari. Alla guida di Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari, il giovane direttore spagnolo si confronta con un repertorio classico.

È il terzo e duplice appuntamento con la "Stagione concertistica”, in programma venerdì 11 febbraio alle 20.30 e sabato 12 alle 19.

IL PROGRAMMA – Si parte dalle celeberrime Variazioni su un Tema di Haydn di Brahms, si prosegue con il Salmo 150 in Do maggiore per soprano, coro e orchestra di Anton Bruckner per poi giungere alla amatissima Sesta Sinfonia di Beethoven, la Pastorale, tra le pietre miliari della grande creatività, della sconfinata produzione del genio di Bonn. Soprano solista nel brano di Bruckner è la giovanissima palermitana Giulia Mazzola, al suo debutto a Cagliari. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Il Lirico di Cagliari guidato da Nicola Colabianchi è impegnato in un'intensa campagna di sensibilizzazione per incrementare il pubblico, in particolare quello giovane. Anche in occasione di questo spettacolo, sono a disposizione biglietti al prezzo promozionale di due euro per tutte le scuole della Sardegna, compresi i conservatori e le università.

