Nato tre anni fa come progetto educativo di integrazione, il lavoro del regista sassarese Marco Demurtas si è trasformato in un lungometraggio vero e proprio. Il laboratorio del Centro di Aggregazione Poliss del Comune di Sassari, nell'ambito dei progetti Agorà, è riuscito a coinvolgere altre realtà operanti in Sardegna, come la Comunità per recupero tossicodipendenti Promozione Umana, i Comuni di Ploaghe ed Ittiri e la scuola di teatro Spazio-T di Alghero. Soprattutto è riuscito a “guadagnarsi” la partecipazione di alcune star internazionali come Franco Nero, nel ruolo di uno strano condomino, e Giancarlo Giannini, che interpreta un cinico e disilluso funzionario comunale.

Coinvolti nel cast anche Giuliana De Sio, Massimo Lopez, Pippo Franco, il cabarettista Giuseppe Giacobazzi (Zelig) oltre ai sardi Benito Urgu e Pino & gli Anticorpi.

Il plot narrativo del lungometraggio, ambientato in un universo distopico, racconta di un surreale talent show dal titolo “L'Era dei falliti” che si occupa di casi umani e affronta con i registri della commedia, le problematiche della disoccupazione nella Teen-generation.

In post-produzione ha lavorato anche Patrizio Marone, montatore di “Gomorra” e di diversi film di Ozpetek e Pieraccioni.

Il film, prodotto dalla Cinemascetti, sarà distribuito da giugno nelle sale cinematografiche grazie alla Zenit.

© Riproduzione riservata