Una drammaturgia costruita intorno alla 7^ Sinfonia di Beethoven nella trascrizione di Liszt. Venerdì 28 marzo nella Sala Estemporada di Sassari in via Venezia (ore 20.30) va in scena “Collective Trip 7.0 - 2° e 3° movimento” della compagnia campana Borderline Danza. Ideata da Claudio Malangone porta sul palco Luigi Aruta, Adriana Cristiano, Alessandro Esposito e Sabrina De Luca.

I quattro interpreti si muovono in un luogo intimo e caloroso, dove lo spazio si apre alla costruzione della drammaturgia, identificandone l’essenza non tanto nel contrasto tra i personaggi ma nel confronto tra scena e pubblico. Malangone affronta il senso dell’esistenza a partire dalla transitorietà, passando per l’accettazione di un corpo che dona sofferenza ma che è anche libero di scegliere le proprie passioni.

Collective Trip 7.0 è il momento conclusivo di un “atto di pensiero” che trae spunto da un concetto base: l’idea di un tragitto e delle trasformazioni che un ambiente e un corpo subiscono catturandone le metamorfosi e le contraddizioni.

Lo spettacolo è inserito nella XIV rassegna Primavera a Teatro diretta da Livia Lepri e organizzata dall’associazione Danza Estemporada.

© Riproduzione riservata