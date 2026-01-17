Niente fiamma olimpica per Massimo Boldi. L'attore, che il prossimo 26 gennaio avrebbe dovuto portare la fiaccola a Cortina, è stato escluso per le opinioni espresse in una recente intervista.

Boldi paga le dichiarazioni, rilasciate a Il Fatto Quotidiano, sul suo rapporto con lo sport e sull'emozione di stringere fra le mani la torcia olimpica: «Io tedoforo, ma lo sport è la fi.. Altro che neve, amo l'aperitivo», ha detto.

Frase che è stata definita «incompatibile con i valori olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore», che ha così deciso la rimozione dell’attore dalla lista dei tedofori.

«Voleva essere una battuta leggera e ironica – ha dichiarato successivamente l’attore - ma si è rivelata inopportuna e offensiva nei confronti delle donne e non in linea con i principi di rispetto e inclusione che ispirano il movimento olimpico».

Nonostante le scuse immediate, la Fondazione Milano Cortina 2026 ha fatto sapere che non cambierà la propria decisione, sottolineando il privilegio, la responsabilità e i valori di cui la fiamma olimpica è portatrice.

